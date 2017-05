Der AUDUSD (-0,72%) fiel in den letzten Handelstagen weiter auf ein neues niedriges Level ab. Es scheint, dass der Markt weiterhin großem Druck ausgesetzt ist. Seit ein paar Wochen gibt es eine Reihe an Ausschlägen nach unten hin und das Hoch vom Dienstag könnte ein neues tiefer gelegenes Hoch geformt haben. Die EMA's mit den Perioden 8 und 21 haben im Stundenchart ein "Todeskreuz" erzeugt, was ...

