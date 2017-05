NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Medienkonzern Time Warner hat seinen Gewinn dank erfolgreicher Kinoproduktionen erheblich gesteigert. Im ersten Quartal kletterte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert von 1,2 auf 1,4 Milliarden US-Dollar (1,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Es steht vor der Übernahme durch den US-Telekom-Riesen AT&T . Der Umsatz legte angetrieben von steigenden Einnahmen bei Warner Bros um sechs Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar zu. Das Filmstudio lieferte Blockbuster wie "The LEGO Batman Movie" oder "Kong: Skull Island".

Auch beim hauseigenen Bezahlsender HBO lief es rund, obwohl die neue Staffel des Serienhits "Game of Thrones" auf sich warten ließ. Die TV-Tochter Turner mit dem Nachrichten-Flaggschiff CNN oder dem Unterhaltungskanal TNT steuerte indes wegen deutlich höherer Kosten etwas weniger Gewinn zum Konzernergebnis bei. Time Warner geht weiter davon aus, dass der Verkauf an AT&T bis Jahresende abgeschlossen wird. Der inklusive übernommener Schulden rund 109 Milliarden Dollar schwere Deal muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden./hbr/DP/jha

