AUGSBURG (dpa-AFX) - Führende Medienmanager haben die Zeitungshäuser dazu aufgerufen, konsequenter auf das Digitalgeschäft zu setzen. Es sei erforderlich, weniger in Print zu investieren und mehr davon auszulagern, sagte der Chefredakteur der skandinavischen Schibsted Media Group, Fredric Karén, am Mittwoch beim Newscamp in Augsburg. Zeitungen sollten ihren Newsroom radikal aufs Digitalgeschäft ausrichten, nicht auf eine Kombination mit Print.

Auch der Technologie-Experte Peter Buhr von Axel Springer riet dringend davon ab, lediglich Printprodukte ins Internet übertragen zu wollen wie beim E-Paper. Dies sei der "Kardinalfehler unserer Branche".

Das Newscamp widmet sich neuen Techniken, Vertriebswegen und Geschäftsideen. Veranstalter der zweitägigen Konferenz ist die Newsfactory GmbH, eine Tochterfirma der Mediengruppe Pressedruck, zu der unter anderem die "Augsburger Allgemeine", die "Main-Post" und der "Südkurier" gehören./bl/DP/jha

