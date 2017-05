Bald wählen die Briten ein neues Parlament. Dafür musste das alte aufgelöst werden. Premierministerin Theresa May hatte Mitte April überraschend die Neuwahlen angekündigt.

Gut einen Monat vor der Neuwahl in Großbritannien ist am Mittwoch das Parlament in London aufgelöst worden. Die 649 Abgeordneten verloren damit ihre Rechte als Mitglieder des britischen Unterhauses. Die Regierung kann aber ihrer Arbeit nachgehen.

Die vorgezogene Neuwahl findet am 8. Juni statt. Dafür hatte Premierministerin Theresa May bereits vor zwei Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...