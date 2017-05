München (ots) -



Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung zeigt, fiel der Preis für einen Liter Super E10 zur Wochenmitte um 1,5 Cent auf durchschnittlich 1,348 Euro. Der Dieselpreis fiel um 1,2 Cent, damit rangiert er im Tagesmittel derzeit bei 1,153 Euro. Verantwortlich für die Entwicklung ist die leicht rückläufige Notierung des Rohölpreises (Brent) auf rund 51 Dollar je Barrel.



Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Auskunft über die aktuellen Kraftstoffpreise an mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland gibt es unter www.adac.de/tanken sowie in der Smartphone-App "ADAC Spritpreise."



