Die Commerzbank hat sich zum wiederholten Mal eine neue Strategie verordnet. Bis die aber Erträge abwirft, müssen Aktionäre viel Durchhaltevermögen beweisen. In diesem Dilemma steckt auch der Bund.

Kurz bevor die Hauptversammlung der Commerzbank am Mittwoch in Frankfurt beginnt, sind die Stuhlreihen in der düster-schlichten Messehalle 11 noch fast leer. Damit das Ambiente nicht allzu trostlos daher kommt, spielt die Commerzbank über große Leinwände Werbefilme ab. Commerzbanker erklären, wie sie in den Finanzmetropolen der Welt Kunden beraten. Eben die Bank an ihrer Seite.

Dieses Markenversprechen ist für viele Aktionäre längst bittere Realität geworden. Viele haben in den vergangenen Jahren dank Kapitalerhöhungen und Verwässerungen so hohe Verluste eingefahren, dass ein Verkauf der Aktien schlicht keinen Sinn machen würde. Das gilt auch für den Bund als größten Anteilseigner.

Zur Erinnerung: Nach seinem Einstieg während der Finanzkrise 2009 hält der Bund weiterhin einen Anteil von über 15 Prozent an der Commerzbank. Für die 195 Millionen Anteilsscheine, die in mehreren Schritten erworben wurden, zahlte der Bund einst 5,1 Milliarden Euro. Mittlerweile ist das Aktienpaket allerdings nur noch gut 1,77 Milliarden Euro wert. Keine gute Perspektive für einen Ausstieg.

Auch für die kommenden Jahre verlangt die Commerzbank von ihren Aktionären einmal mehr ein hohes Durchhaltevermögen. Dank der neuen Strategie Commerzbank 4.0 gibt es zwar erneut frohlockende Ziele - Commerzbank-Chef Martin Zielke: "Wir wollen bis 2020 die wettbewerbsfähigste ...

