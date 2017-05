Das gute Konsumklima in Deutschland bescherte 2016 vor allem den klassischen Supermärkten wie Edeka und Rewe ein kräftiges Wachstum. Doch in diesem Jahr melden sich die Discounter zurück. Wie schaffen Aldi und Lidl das?

Aldi Süd lädt seine Kunden ins eigene Bistro, Aldi Nord hübscht im Eiltempo seine Filialen auf und Lidl vermittelt in einer Gemeinschaftsaktion mit Sixt Mietwagen zum Sparpreis. Die deutschen Discounter geben im Kampf um die Kunden zurzeit Vollgas. Das zahlt sich aus. Mussten die Discounter noch im vergangenen Jahr Marktanteile an Supermarktketten wie Edeka und Rewe abgegeben, so wachsen sie in diesem Jahr wieder auf Kosten ihrer Konkurrenz.

In den ersten drei Monaten seien die Umsatzzuwächse der Billiganbieter "rund viermal so hoch" gewesen wie die der klassischen Supermärkte, heißt es in einer aktuellen Marktstudie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Während die Supermärkte gerade einmal auf ein Umsatzplus von 1,1 Prozent kamen, legten die Discounter um 3,9 Prozent zu. Marktführer Aldi schaffte laut GfK sogar ein Plus von 5,6 Prozent. "Damit stellen die Discounter alle anderen Vertriebsschienen in den Schatten", heißt es in der Studie.

Die Trendwende kommt überraschend. Denn mit ihrem klassischen Erfolgsrezept "gut und billig" stießen Aldi, Lidl und Co. in den vergangenen Jahren in Deutschland an ihre Grenzen. In Zeiten der ...

