BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat sich erneut gegen Protektionismus ausgesprochen. Wer versuche, sich internationalem Wettbewerb zu entziehen, könne sich davon vielleicht kurzfristige Erfolge versprechen, sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch auf dem B20-Gipfel in Berlin. "Aber mittel- und langfristig wird die eigene Innnovationsfähigkeit geschwächt, denn am besten können neue Ideen und Entwicklungen in einem Umfeld der Freiheit und der Offenheit gedeihen", sagte Merkel.

"Was das eine Land tut oder unterlässt, das hat im Grunde manchmal sehr schnell auch Folgen für andere Länder", sagte Merkel vor Wirtschaftsvertretern aus aller Welt. Allein die Existenz der G20 bedeute aber ja schon, "dass Abschottung und Protektionismus natürlich Wege in die Sackgasse, aber nicht Wege nach vorne sind". Dies sei jedenfalls die Überzeugung der deutschen G20-Präsidentschaft.

In diesem Sinne arbeite die deutsche Präsidentschaft darauf hin, einen globalen Handlungsrahmen zu schaffen, "um die Chancen der Globalisierung zu nutzen und ihre Risiken zu begrenzen", sagte Merkel. Dazu brauche es dann auch bestimmte Richtungsentscheidungen.

Merkel machte mit Blick auf den G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg aber auch klar, dass es nicht immer einfach ist, solche Richtungsentscheidungen zu fällen. Die G20-Staaten unter einen Hut zu bekommen sei manchmal schwieriger, "als einen Sack Flöhe zu hüten", sagte Merkel.

