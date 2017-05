Der amerikanische Personaldienstleister ManpowerGroup (ISIN: US56418H1005, NYSE: MAN) zahlt seinen Aktionären eine halbjährliche Dividende in Höhe von 0,93 US-Dollar. Dies ist eine Erhöhung um 8 Prozent im Vergleich zur letzten Dividende. Die Dividendenzahlung erfolgt am 15. Juni 2017 (Record day: 1. Juni 2017). Es ist die siebte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt die ManpowerGroup 1,72 US-Dollar ...

