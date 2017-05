WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen bekommt in jüngerer Zeit eine leichte Abkehr der Kunden von Diesel-Autos zu spüren. Der Konzern sehe einen stetigen, aber nur leichten Nachfragerückgang nach Dieselantrieben in den Bestellungen, sagte Konzern-Vertriebschef Fred Kappler am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Investoren. Es gebe einen leichten Trend hin zu Benzin-Verbrennermotoren. "Wir können aber keine negative Entwicklung bei den Diesel-Neuwagenpreisen sehen", sagte er. Auch die Restwerte von Diesel-Fahrzeugen in Europa seien bislang stabil. Zuletzt hatte auch BMW -Vertriebschef Ian Robertson einen leichten Rückgang von Bestellungen bei Diesel-Autos durch Privatkunden konstatiert.

Volkswagen hatte im Herbst 2015 zugegeben, bei Abgastests von Dieselmotoren manipuliert zu haben. Elf Millionen Autos weltweit waren betroffen. Die Wolfsburger haben für die Kosten des Dieselskandals insgesamt bereits 22,6 Milliarden Euro verbucht./men/fbr

