Expertenmeinung

Was tun, wenn die Geldpolitik die Zügel anzieht?

Die Zentralbanken der USA und der Euro-Zone haben in den vergangenen Jahren das Zinsniveau gedrückt. Das Ende der extrem lockeren Geldpolitik rückt jedoch näher, in den USA ist die Zinswende schon vollzogen. Wie können sich Anleiheinvestoren hier positionieren? Hypothekenbesicherte Papiere und Staatsanleihen aus den USA scheinen verletzlich, so Laurence de Munter von J.P. Morgan Asset Management, ebenso Staats- und Unternehmensanleihen der Euro-Zone.

Attraktiver seien dagegen Hochzins-Anleihen, insbesondere in US-Dollar denominierte, da Zinserhöhung-Zyklen meist zu schrumpfenden Zinsaufschlägen führen. Zudem profitieren höher verzinsliche Unternehmensanleihen laut de Munter von besseren Wachstumsaussichten, die die Unternehmensgewinne steigen lassen, was die Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen mindert.

