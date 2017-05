ROUNDUP: Fresenius will noch ein Stück weiter - Prognose angehoben

BAD HOMBURG - Der erfolgsverwöhnte Medizinkonzern Fresenius traut sich nach einem unerwartet starken ersten Quartal noch mehr zu. Das Bad Homburger Dax -Unternehmen hob am Mittwoch seine Prognosen für das Jahr 2017 an und sieht sich nun gut gerüstet für seine jüngst angekündigten Übernahmen für die Flüssigmedizinsparte Kabi. Der Konzern blicke nun mit noch größerem Optimismus nach vorn, sagte Konzernchef Stephan Sturm laut der Mitteilung vom Mittwoch. "Aus dieser Position der Stärke heraus schaffen wir mit strategisch wichtigen Zukäufen noch bessere Voraussetzungen für unseren langfristigen Erfolg."

ROUNDUP 2: VW-Konzern verdient deutlich mehr im ersten Quartal

WOLFSBURG - Der VW -Konzern hat im ersten Quartal vor allem dank starker Geschäfte in Westeuropa deutlich mehr verdient. Unter dem Strich blieben VW in den ersten drei Monaten des Jahres 3,4 Milliarden Euro - ein Plus von fast 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Dazu trug auch die bislang als gewinnschwach geltende Kernmarke VW bei. Trotzdem bleiben nach Einschätzung des Autoexperten Stefan Bratzel noch "einige dunkle Wolken am Horizont".

ROUNDUP: Commerzbank macht Aktionären Hoffnung: Ordentlicher Jahresstart

FRANKFURT - Die Commerzbank macht ihren Aktionären nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr Hoffnung auf bessere Zeiten. "Wir sind gut in das neue Jahr gestartet. Die Ergebnisse sind ordentlich ausgefallen. Insofern bin ich recht zufrieden", sagte Konzernchef Martin Zielke am Mittwoch bei der Hauptversammlung des teilverstaatlichten Dax -Konzerns in Frankfurt.

ROUNDUP 2: Chinesischer Konzern wird größter Aktionär der Deutschen Bank

FRANKFURT/NEW YORK - Der umtriebige chinesische Mischkonzern HNA ist zum größten Anteilseigner der Deutschen Bank aufgestiegen. Der Anteil liegt nun bei 9,90 Prozent, wie aus einer am Mittwochmittag veröffentlichten deutschen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Damit ist HNA an der Herrscherfamilie von Katar vorbeigezogen, die über zwei Investmentvehikel nach letztem Stand einen Anteil von gut 6 Prozent hält. Drittgrößter Aktionär ist der Vermögensverwalter Blackrock mit zuletzt veröffentlichten knapp 6 Prozent der Anteile.

ROUNDUP: BNP Paribas eilt Konkurrenz mal wieder davon - Aktie im Plus

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas gehört im ersten Quartal gemessen am Ergebnis mal wieder zu den besten Europas. Zu Jahresbeginn profitierte die größte französische Bank von guten Geschäften an den Kapitalmärkten. Die BNP schnitt dabei vor allem im Handelsgeschäft deutlich besser ab als viele europäische Konkurrenten. So stieg der Gewinn trotz der anhaltend niedrigen Zinsen und des stagnierenden Geschäfts im Heimatmarkt überraschend an.

ROUNDUP 2: Allianz trotzt höheren Schäden - Wechsel an Aufsichtsratsspitze

MÜNCHEN - Europas größter Versicherer Allianz hat höhere Katastrophenschäden zum Jahresstart besser weggesteckt als gedacht. Mit 2,9 Milliarden Euro lag der operative Gewinn im ersten Quartal gut neun Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Bei der Hauptversammlung am Mittwoch in München sah Vorstandschef Oliver Bäte den Konzern damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn von 10,3 bis 11,3 Milliarden Euro einzufahren.

ROUNDUP 2: Apple steigert Umsatz und Gewinn trotz gesunkener iPhone-Verkäufe

CUPERTINO - Die iPhone-Verkäufe sind im vergangenen Quartal zur Überraschung der Wall Street leicht gesunken, aber Apple hat trotzdem mehr Geld verdient. Den Ausschlag dafür gab unter anderem der Erfolg des größeren und teureren iPhone 7 Plus, bei dem Apple selbst die Nachfrage unterschätzt hatte. Mit einem abermaligen Milliardengewinn sitzt Apple jetzt auf einem Geldberg von mehr als einer Viertel-Billion Dollar.

ROUNDUP: Hugo Boss macht Fortschritte beim Gewinn - patzt aber im Internet

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss kommt auf seinem Sanierungspfad nicht ohne Stolperer voran. Zwar legte der Gewinn dank niedrigerer Kosten und weniger gewährten Rabatten im ersten Quartal deutlich zu. Ein nach wie vor lahmendes US-Geschäft bremste allerdings die Umsatzentwicklung und vor allem online erlaubte sich der Edelschneider derbe Patzer. Der seit knapp einem Jahr amtierende Boss-Chef Mark Langer räumte am Mittwoch technische Probleme und ein falsches Produktangebot auf der Webseite ein. Das Online-Minus von 27 Prozent im ersten Quartal will er so schnell wie möglich ausbügeln.

ROUNDUP: Jungheinrich legt weiter kräftig zu - Jahresstart besser als erwartet

HAMBURG - Gut laufende Geschäfte vor allem in China und Osteuropa haben dem Gabelstaplerhersteller Jungheinrich zum Jahresauftakt weiter Auftrieb gegeben. Der Umsatz sei im ersten Quartal um knapp 19 Prozent auf 791 Millionen Euro gestiegen, teilte das mit Kion konkurrierende Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Zum Zuwachs trugen alle Geschäftsfelder bei. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um rund 23 Prozent auf 56,4 Millionen Euro zu.

Weitere Meldungen -Volkswagen spürt leicht rückläufige Nachfrage nach Dieselmotoren -Deutscher Automarkt bremst im April deutlich ab - Osterfeiertage belasten -Rational bekommt Rückenwind aus dem Ausland -ROUNDUP: Wer kauft Alitalia? Italienische Regierung will schnellen Prozess -ROUNDUP: Etihad schießt Air Berlin erneut hunderte Millionen zu -ROUNDUP 2/Nach Passagier-Rauswurf: United-Chef muss Rede und Antwort stehen -Eon kooperiert mit Google bei Solarenergie-Angeboten -ROUNDUP: Planung für Stromautobahn wird konkreter - Behörde prüft Hinweise -Tausende Thyssenkrupp-Stahlkocher demonstrieren gegen Sparpläne -Skyline im Wandel: Futuristischer Turmbau im Berliner Westen -Infrarot-Boom sorgt bei Osram für Lieferengpässe -Intershop erstmals wieder aus den roten Zahlen -Medienmanager fordern Ausrichtung aufs Digitalgeschäft -Volkswagen spart bei Sachinvestitionen - Hohe Zahlungsabflüsse für Dieselkrise -Insulinhersteller Novo Nordisk verdient mehr - Jahresziele angepasst -US-Mobilfunker Sprint verliert Kunden im Mobilfunk - weiter rote Zahlen -LafargeHolcim erneut mit Gewinn - Jahresziele bestätigt -ROUNDUP: Grammer-Vorstandschef bietet im Machtkampf mit Hastors Rückzug an -Flughafen Frankfurt: Rabatt für Eurowings nur bei Passagierwachstum -Karrierenetzwerk Xing verdient trotz Umsatzsprung weniger -Bahn weitet Bestellung von Regionalzügen bei Alstom aus -Infrarot-Boom sorgt bei Osram für Lieferengpässe -BKA: Über 51 Millionen Euro Schaden durch Cybercrime -Peugeot Citroën holt sich Start-up-Hilfe bei Roboterwagen -Bundesnetzagentur prüft Hinweise für Stromautobahn -ROUNDUP: ProSiebenSat.1 spricht mit Raab - und erneuert Bekenntnis zu Maxdome -RTL möchte auslaufenden TV-Vertrag mit der Formel 1 verlängern -ROUNDUP: 'Computer laufen stabiler' - Bahn setzt im Netz auf digitale Technik -FMC dank guter Geschäfte in Nordamerika und Nachzahlung mit Gewinnsprung -Arbeitsgemeinschaft warnt vor Risiken bei mehreren Medikamenten -Chinesischer Zulieferer plant Milliarden-Investition in der Lausitz -'Kong' und 'Lego Batman' füllen Time Warner die Kasse -ROUNDUP: Morphosys kann sich Umbau weiter leisten - Kasse gut gefüllt -Greenpeace kritisiert Schweine-Haltung in Deutschland -Fraport hält nach weiteren Übernahmen im Ausland Ausschau -Merkel weiht Alu-Produktionsstraße für Auto-Leichtbau ein

