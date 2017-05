=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin April *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:00 DE/Hypoport AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 1Q, Leuwen *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q, Zürich 07:00 FR/Alstom SA, Jahresergebnis, Paris 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:30 DE/BMW AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:35 DE/Stratec Biomedical AG, Ergebnis 1Q, Birkenfeld *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q, Koblenz *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q, Den Haag 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q, Madrid 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q, Baar 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 1Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 53,4 zuvor: 52,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,7 1. Veröff.: 57,7 zuvor: 57,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,7 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 55,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,2 1. Veröff.: 56,2 zuvor: 56,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,7 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 56,4 *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q, Ingolstadt 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV, München 10:00 DE/Deutz AG, HV, Köln 10:00 GB/Dialog Semiconductor plc, HV, London 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK, Renningen 10:30 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Vorstellung der neuen Steuerschätzung, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 54,6 zuvor: 55,0 *** 11:00 DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 2Q *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 12:00 ZA/Bundesfinanzminister Schäuble, PK mit seinem südafrikanischen Amtskollegen Gigaba im Rahmen des Weltwirtschaftsforums zu Afrika; 17:30 Rede an der University of KwaZulu-Natal, Durban *** 13:00 BE/EZB-Direktor Praet, Rede beim Belgian Financial Forum, Brüssel *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 248.000 zuvor: 257.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -0,2% gg Vq zuvor: +1,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +1,7% gg Vq *** 14:30 US/Handelsbilanz März PROGNOSE: -44,50 Mrd USD zuvor: -43,56 Mrd USD 15:15 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Dombret, Rede zu "Immobilienmärkte und mikroprudenzielle Aufsicht" beim Institut für Bank- und Finanzgeschichte, Frankfurt *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 17:30 CH/EZB-Präsident Draghi, Rede bei der Verleihung der Ehrenmedaille durch die Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q, Siena - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen ===

