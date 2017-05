Berlin wächst - auch in die Höhe. Im Herzen des alten Westens der Hauptstadt ist ein neues Hochhaus fertig. Weitere sind geplant, auch in anderen Großstädten. Bringt das Entlastung für den angespannten Wohnungsmarkt?

Sie liegt in 110 Metern Höhe und wird bald eine neue Perspektive auf Berlin freigeben: die Skybar im Hochhaus Upper West, das am Mittwoch eröffnet wurde. Es geht um mehr als den Panoramablick über Kurfürstendamm, Gedächtniskirche und das schleichende Comeback des Berliner Westens. Perspektive meint auch, dass die Hauptstadt nun dort angekommen ist, wo viele sie bereits kurz nach dem Mauerfall wähnten: im Wachstum und im Hochhauszeitalter, in dem es um Investitionen geht, um Prestigebauten - und auch um den Preis dafür. Nicht nur in Berlin. Architekten sehen in vielen wachsenden deutschen Städten einen neuen Trend zum Hochhaus.

Berlin ist nicht "Mainhatten", Frankfurt bleibt weiter die einzige deutsche Stadt mit einer imposanten Hochhaus-Skyline. Doch der Turm des neuen Upper-West-Komplexes unweit vom Berliner Bahnhof Zoo lässt sich kaum übersehen. Claus Steffan, Architekt und Stadtplaner an der nahen Technischen Universität, schaut jeden Tag darauf. "Interessant" nennt er die organisch geschwungene Fassade und asymmetrischen Fensterreihen. Rund 250 Millionen Euro flossen in den Bau des Turms, teilte der Investor Strabag Real Estate am Mittwoch mit. In der Höhe wird das Eckige zum Rund. Im Inneren gibt es eine gemischte Nutzung: unten Geschäfte, darüber ein Budget-Hotel und Büros, oben die Bar.

Claus Steffan blickt nach dem sogenannten Zoofenster, das 2013 fertig wurde, nun auf das zweite nagelneue Hochhaus im Westen Berlins. Wolkenkratzer sind es keine, aber sie sind unter den Top Five aller Turmbauten der Hauptstadt. "Es deutet einiges darauf hin, dass in Zukunft auch in anderen deutschen Städten höher ...

