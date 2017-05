Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: GRAMMER Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung GRAMMER Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2017 in 92224 Amberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-03 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. GRAMMER Aktiengesellschaft Amberg WKN 589540 ISIN DE0005895403 WKN A2E41X ISIN DE000A2E41X4 Berichtigung der Ergänzung der Tagesordnung zur Hauptversammlung der GRAMMER AG am 24. Mai 2017 Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 28. April 2017 wurde auf Verlangen der Aktionärin Cascade International Investment GmbH die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. Mai 2017 um die Tagesordnungspunkte 6 bis 9 ergänzt. Die im Bundesanzeiger veröffentlichte Ergänzung der Tagesordnung enthält in Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Neuwahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern) im 3. Absatz aufgrund eines redaktionellen Versehens eine fehlerhafte Angabe in Bezug auf die Amtszeit der neu zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder, die hiermit wie folgt berichtigt wird. Statt: _'Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung zum Ablauf der einzuberufenden ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr beschließt.'_ muss es entsprechend dem Ergänzungsverlangen der Cascade International Investment GmbH richtig heißen: _'Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung zum Ablauf der einzuberufenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr beschließt.'_ Amberg, im Mai 2017 *GRAMMER Aktiengesellschaft* _Der Vorstand_ GRAMMER Aktiengesellschaft Georg-Grammer-Straße 2, 92224 Amberg: +49 9621 66-0 Internet: www.grammer.com Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr.-Ing. Klaus Probst Vorstand: Hartmut Müller (Vorsitzender) Gérard Cordonnier Manfred Pretscher Sitz der Gesellschaft: Amberg Registergericht: Amtsgericht Amberg, HRB 1182 2017-05-03 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GRAMMER Aktiengesellschaft Georg-Grammer-Straße 2 92224 Amberg Deutschland E-Mail: info@grammer.com Internet: http://www.grammer.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 569829 2017-05-03

