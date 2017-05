Liebe Leser,

die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA hat am 3. Mai 2017 die Zahlen für das erste Quartal des Jahres vorgelegt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal präsentierte das MDAX-Unternehmen beim Umsatz und beim Gewinn jeweils ein deutliches Plus.

Umsatz wächst zweistellig!

Der Anbieter von Dialyseprodukten steigerte den Umsatzerlös per Ende März auf Jahresbasis um 16% auf gut 4,5 Mrd. Euro. Währungsbereinigt lag das Plus bei 12%. "Zurückzuführen ist dies vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...