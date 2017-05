Frankfurt - US-Staatsanleihen starteten zunächst freundlich in das neue Jahr, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRenta (ISIN DE0008491028/ WKN 849102).Neuemissionen, die zu diesem Zeitpunkt platziert worden seien, hätten regen Absatz gefunden. Der mit den erwarteten Konjunkturprogrammen verbundene Renditeanstieg habe durch die US-Notenbank zusätzlich an Fahrt gewonnen. Die Notenbanker hätten im März den Leitzins erhöht. Dies habe den Eindruck erweckt, die FED würde von nun an deutlich restriktiver zu Werke gehen. Nach vorn blickend würden für das restliche Jahr jedoch nur noch maximal zwei weitere Zinsschritte erwartet, was zu wieder steigenden Anleihekursen geführt habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...