Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die schrittweise Abschaffung der Luftverkehrsabgabe in der kommenden Legislaturperiode vorgeschlagen. "Die Luftverkehrssteuer ist in der Tat ein Hemmnis für Investitionen", sagte Dobrindt bei der Vorstellung des Luftverkehrskonzepts der Bundesregierung in Berlin. Der internationale Wettbewerb werde für die Unternehmen seit Jahren härter. Eigentlich hatte der CSU-Politiker darauf gedrängt, die von den deutschen Fluggesellschaften heftig kritisierte Abgabe schon unter der amtierenden Großen Koalition zu streichen. Damit konnte er sich aber in der Bundesregierung nicht durchsetzen.

Die Luftverkehrssteuer wird seit Anfang 2011 bei jedem Abflug von einem deutschen Flughafen erhoben. Abhängig von der Entfernung des Reiseziels gilt eine von drei Stufen. Der Finanzminister verdient daran jedes Jahr rund 1 Milliarde Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2017 09:12 ET (13:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.