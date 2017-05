Nach einer glänzenden ersten Ausgabe in Cannes im vergangenen Jahr wird TRUSTECH Pay, Identify, Connect Secure vom 28.bis 30.November 2017 erneut das gesamte Ökosystem für Zahlungsverkehr und Identifizierung im Palais des Festivals de Cannes zusammenbringen.

Die Veranstaltung wurde zum ersten Mal vor über dreißig Jahren unter dem Namen "Cartes Secure Connexions" ausgerichtet, um die neuartige Technologie der Smartcards zu fördern. 2016 wurde sie in TRUSTECH umbenannt. Dies stellt eine bessere Berücksichtigung der Industrie- und Veranstaltungsentwicklung sowie ihres Schwerpunkts auf vertrauensbasierten Technologien dar.

Mehr als jemals zuvor bietet diese Veranstaltung die einzigartige Gelegenheit, die ganze Branche zu treffen und einen Einblick in die neusten Innovationen der Branchen für Zahlungsverkehr und Identifizierung zu erhalten.

Es werden mehr als 350 Aussteller und Sponsoren erwartet die entweder ihre neuesten Innovationen an ihrem Stand oder in einem Pitch auf der Innovationsbühne präsentieren. Folgende Unternehmen haben ihre Teilnahme bereits bestätigt: Be2bill, Dermalog, Ingenico, Matica, NBS Technologies, Next Biometrics, NXP Semiconductors, Otto Kuennecke, Spire Payments, Thales E-Security, Verifone, und viele mehr!

Mehr als 250 internationale Referenten werden Einblicke bieten - wie beispielsweise Chris VALASEK, Security Lead bei UBER, der bereits zugesagt hat, eine Keynote zu halten. Er wird seine Vision zur Zukunft des IoT teilen und darüber referieren, wie vernetzte Objekte/Autos mit Sicherheit in Einklang gebracht werden können.

KONFERENZSTRÄNGE DIENSTAG, 28. NOVEMBER Mobile Zahlungen und Geldbörsen

Datenschutz und datengestützte Innovation

Biometrik zur Authentifizierung

Vernetzter Handel und IoT

Sicherung des IoT MITTWOCH, 29. NOVEMBER PayTech-Disruption

eID und E-Government

Offene Innovation: von Blockchain bis zur offenen API

KI für Zahlungen und Finanztechnologie DONNERSTAG, 30. NOVEMBER Handel und Bezahlen

Cybersicherheit und Betrugsmanagement

Regulatorische Herausforderungen und PSD2

Neo-Banken

TRUSTECH 2017, "BUSINESS BEYOND BORDERS"

Die "Business Beyond Borders"-Initiative wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen, ihr Geschäft international weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang wurde TRUSTECH ausgewählt, kostenlose Geschäftstreffen für alle Teilnehmer (Aussteller, Sponsoren, Besucher und Delegierte) mit mehr als 3.500 internationalen Käufern zu organisieren.

TRUSTECH 2016 IN ZAHLEN 13 000 TEILNEHMER AUS 125

LÄNDERN 43 START-UPS /FINTECH 350 AUSSTELLER /SPONSOREN 250 INTERNATIONALE

REFERENTEN

Weitere Informationen und Presseausweis unter www.trustech-event.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170503005870/de/

Contacts:

Vianova Agency

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Lisa Dubreuil, +33 1 53 32 28 37

dubreuil@vianova-rp.com

oder

Sandra Codognotto, 33 1 53 32 28 58

codognotto@vianova-rp.com