Hasselt (pts024/03.05.2017/15:15) - Die Cegeka Gruppe verzeichnet zum 13. Mal in Folge starke Umsatzzuwächse. Der Konzern konnte seinen Aktionären aufgrund einer Umsatzsteigerung von 12 Prozent erneut zweistellige Wachstumsraten präsentieren. Der IT-Dienstleister schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatz von 414 Millionen Euro ab (in 2015: 369 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis wuchs um 19 Prozent auf 25 Millionen Euro bzw. um 6,5 Prozent des Umsatzes. Dieses Jahr feiert die Cegeka Gruppe ihr 25. Jubiläum. Im Gegensatz zum Vorjahr wurde das Wachstum vorwiegend autonom erzielt. Das organische Wachstum betrug 8 Prozent (bzw. 28 Millionen Euro) und ist weitestgehend stabil im Vergleich zu 2015 (9 Prozent autonomem Wachstum). Darüber hinaus erzielte Cegeka zusätzliche Einnahmen durch seinen Erwerb der belgischen Edan Business Solutions (über 10 Millionen Euro in den ersten beiden Quartalen 2016) und der österreichisch-deutschen Danube IT Services GmbH (über 7,5 Millionen Euro ab dem zweiten Quartal). Deutlich gestiegenes Betriebsergebnis Die drei wichtigsten Geschäftsbereiche der Gruppe trugen alle zum Umsatzwachstum bei. Der Geschäftsbereich IT-Infrastruktur wuchs um 10 Prozent auf 164 Millionen Euro, der Bereich Business Applications stieg um 19 Prozent auf 160 Millionen Euro und mit dem Bereich Professionell Services wurden knapp unter 90 Millionen Euro erzielt, und somit ein Wachstum von 7 Prozent erreicht. 2016 investierte Cegeka in Softwareentwicklung für das eigene Portfolio. Die Niederlassung in den Niederlanden bezog neue Geschäftsräume und investierte außerdem in nexuzhealth, dem Joint Venture mit der Universitätsklinik Leuven. Trotzdem verbesserte sich das Betriebsergebnis deutlich um 19 Prozent und stieg - nach einem leichten Rückgang im Vorjahr - um 0,2 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent des Umsatzes. In diesem Jahr strebt Cegeka an, unter anderem die Früchte seiner Investitionsaktivitäten in neue Dienstleistungen, wie Blockchain, zu ernten. Cegeka hat mit Microsoft und KPMG eine Dreiervereinbarung zur Vermarktung zusätzlicher Services rund um Blockchain getroffen. Neue Dynamik "Anhand dieser Zahlen bekräftigen wir unsere Ergebnisse des Spitzenjahres 2015. 2016 haben wir Verträge mit unseren wichtigsten Kunden verlängert, z.B. mit Argenta in Belgien und DELTA in den Niederlanden. 65 Prozent unseres Umsatzes ist heute wiederkehrend, und dies gewährleistet eine äußerst solide Grundlage", sagt CEO André Knaepen. "Darüber hinaus haben wir unser Unternehmen für den nächsten Sprung nach vorne vorbereitet. In Europa sind wir nun fest verankert und gehen mit einem stark definierten Leistungsversprechen in den Markt. So sind wir in der Lage, CIOs bei der digitalen Transformation ihres Unternehmens noch effektiver als früher zu unterstützen. Als strategischer Partner können wir die operative IT 'am Laufen halten', Software-Applikationen entwickeln und zur Innovation beitragen - auf diese Weise liefern wir unseren Kunden zusätzlichen geschäftlichen Mehrwert. Dabei stehen wir fest zu unserem Grundsatz, immer nah an unseren Kunden zu sein. Selbst nach 25 Jahren Erfahrung und mit 4.000 Mitarbeitern werden wir auch weiterhin Tag für Tag Pragmatismus und Empathie - Professionalität und Menschlichkeit - miteinander verbinden." Wie Sie dem Layout dieser Pressemitteilung und des Logos entnehmen können, hat Cegeka auch seine visuelle Identität verbessert, um so die von André Knappen oben ausgeführten Änderungen besser widerzuspiegeln. Über Cegeka Cegeka ist unabhängiger europäischer ICT-Dienstleister. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit kompetenten IT-Experten, bei der Integration der ICT-Infrastruktur, der Entwicklung und Implementierung von Anwendungen sowie beim Outsourcing. Das ursprünglich belgische ICT-Unternehmen beschäftigt 4.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte die Cegeka Gruppe einen Umsatz von 414 Millionen Euro, ein Wachstum von 12 Prozent im Vergleich zu 2015. Cegeka hat Niederlassungen in Belgien, in den Niederlanden, in Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich, Rumänien, Slowakei und Tschechien, und erbringt Dienstleistungen für Kunden in ganz Europa. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.cegeka.com . Cegeka Deutschland Kerstin Olasik, Marketing Director E-Mail: Kerstin.Olasik@cegeka.de (Ende) Aussender: Cegeka Solutions GmbH Ansprechpartner: Corinna Horn Tel.: +49 711 2205498-14 E-Mail: corinna.horn@cegeka.com Website: www.cegeka.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170503024

