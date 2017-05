FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwochnachmittag mühsam auf ein Rekordhoch bei 12 511,37 Punkten geschleppt. Zuletzt stand der deutsche Leitindex aber wieder kaum verändert bei 12 507,62 Punkten. Bereits am Dienstag hatte das Börsenbarometer erstmals in seiner Geschichte die Marke von 12 500 Punkten übersprungen.

Der Stratege Robert Halver von der Baader Bank verwies am Mittwoch auf die nur minimal getrübte Marktstimmung. Zudem blieben die Investoren optimistisch vor dem am Sonntag anstehenden Finale im französischen Präsidentschaftswahlgang./la/he

ISIN DE0008469008

AXC0213 2017-05-03/15:50