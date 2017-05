Brüssel - EU-Unterhändler Michel Barnier erwartet extrem schwierige Gespräche über den EU-Austritt Grossbritanniens. Manche nährten zu unrecht die Illusion, "dass der Brexit keine wesentlichen Folgen für unser Leben hat oder dass die Verhandlungen rasch und schmerzlos abgeschlossen werden könnten", sagte Barnier am Mittwoch. Berichte über eine Austrittsrechnung von mehr als 100 Milliarden Euro bestätigte er nicht. Vielmehr will die EU ohne konkrete Summe in die Verhandlungen gehen, die im Juni beginnen.

Die 27 bleibenden EU-Staaten hatten sich am Wochenende auf Grundzüge ihrer Verhandlungsposition geeinigt. Barnier erläuterte nun, was dies im Einzelnen bedeutet. Für die EU-Bürger in Grossbritannien will er weitreichende Rechte sichern. Dazu zählte er neben dem Aufenthaltsrecht Zugang zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung und zum Bildungssystem. Ausserdem sollten Diplome anerkannt werden. "Das ist unsere Priorität", sagte Barnier. Bürger der übrigen 27 EU-Staaten müssten nach dem Brexit in Grossbritannien für den Rest ihres Lebens weiterleben können wie heute. Die Rechte sollen vor dem Europäischen Gerichtshof einklagbar sein.

"Rechnungen begleichen, nicht ...

