Thyssen-Krupp plant einen Umbau seines Stahlgeschäfts. Das löst bei der Belegschaft große Ängste aus: 7500 Stahlkocher gingen heute in Duisburg gegen die Pläne von Konzernchef Heinrich Hiesinger auf die Straße.

Mehr Symbolik geht kaum: Vier schwarz gekleidete Gestalten schleppen unter martialischen Glockenschlägen einen schwarzen Sarg auf die Bühne. "Hüttenheim braucht Zukunft" ist auf diesem zu lesen, als er von seinen Trägern aufgerichtet wird - unter lautstarkem Beifall der rund 7500 versammelten Stahlarbeiter, die rote Fahnen schwenkend und mit Trillerpfeifen an diesem Mittwochmittag für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrieren. Denn sie fürchten, dass der Standort im Süden Duisburgs nach den jüngsten Plänen des Konzerns zu Grabe getragen wird.

Anfang April hat der Stahlvorstand von Thyssen-Krupp Eckwerte für ein neues Restrukturierungsprogramm bekannt gegeben, mit dem er seine Stahltochter wettbewerbsfähiger und vor allem effizienter machen will: Rund 500 Millionen Euro will Stahlchef Andreas Goss in den kommenden drei Jahren einsparen. Als erste Sofortmaßnahme sollen zwei Anlagen in Duisburg-Hüttenheim und in Bochum zur Herstellung von Grobblech stillgelegt werden. Betroffen wären davon rund 350 Arbeitsplätze.

Doch IG Metall und Belegschaft fürchten weit größere Einschnitte: "Das ist nur eine erster Schritt, dem weitere folgen werden", sagte der frühere IG Metall-Chef Detlef Wetzel, der bei Thyssen-Krupp Steel Europe im Aufsichtsrat sitzt. Bis zu 4000 Stellen seien nach den vorgelegten Plänen in Gefahr und zwar über alle Standorte verteilt. Das sei nichts anderes als "Salamitaktik" des Stahlvorstandes, beklagte Wetzel. "Erst kommt die Restrukturierung mit dem Verlust von 4000 Jobs und dann noch eine Fusion mit Tata obendrauf."

