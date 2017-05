Der Norweger Kjell Inge Røkke hat es vom Fischer zum Großindustriellen gebracht. Nun will der exzentrische Milliardär den Großteil seines Vermögens für die Forschung spenden - und die Ozeane vom Plastikmüll befreien.

Lange Zeit galt er als das Enfant Terrible der norwegischen Industrie. Doch nun will der Milliardär Kjell Inge Røkke einen großen Teil seines Vermögens für ein umfassendes Forschungsprojekt spenden. Gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation WWF lässt er derzeit das Forschungsschiff REV (Research Expedition Vessel) in Norwegen und Rumänien bauen. An Bord des 181 Meter langen Schiffs befindet sich neueste Technik, mit der die Wissenschaftler sowohl die Atmosphäre als auch den Meeresboden bis zu 6000 Meter Tiefe untersuchen können.

Mit kleinen Mini-U-Booten kann die Wasserqualität überprüft werden. Vor allem die Verschmutzung der Meere durch Plastik und andere Kunststoffe beunruhigt Røkke. Deshalb wird es auf der REV eine Vorrichtung geben, mit der Plastikteile aufgesaugt und später an Bord emissionsfrei eingeschmolzen werden können. "Wir wollen Plastik aus dem Meer fischen", sagte der 58-Jährige der norwegischen Tageszeitung "Aftenposten" in einem seiner seltenen Interviews. Die REV bietet Platz für 30 Forschungscontainer, in denen die Wissenschaftler ...

