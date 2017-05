Frankfurt - Union Investment hat das Bürohaus The Triangle in Denver von einem Tochterunternehmen der Starwood Capital Group und East West Partners, einem Projektentwickler aus Denver, erworben, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...