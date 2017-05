Boston - State Street Global Exchange veröffentlicht die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für April 2017, so die Experten von State Street.Der Global ICI sei gegenüber des revidierten Werts vom März um 2,6 Punkte von 96,9 auf 99,5 gestiegen. Die Zunahme des Anlegervertrauens in Nordamerika habe sich erhöht, was sich im Anstieg des North American ICI um 4,6 Punkte auf 98,3 widergespiegelt habe. Der European ICI habe sich ebenfalls verbessert und sei von 94,8 auf 96,1 Punkte gestiegen. Dagegen sei der Asian ICI um 5,1 Punkte von 109,8 auf 104,7 gesunken.

