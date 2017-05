Darmstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Dass Menschen in Afrika die niedrigste Krebsrate weltweit haben, ist kein Zufall. Viele Studien belegen, dass die Art, wie sie sich ernähren und ihre alltäglichen Lebensmittel de facto Anti-Krebs-Medikamente sind. In seinem "Das ultimative Anti-Krebs Buch" beschreibt Ernährungscoach und Autor Dantse Dantse detailliert, wie die westliche Ernährung Krebs auslöst und eine afrikanisch inspirierte Ernährung vor Krebs schützen und ihn bekämpfen kann.



"Wenn die Medikamente nicht so viel Geld und Gewinn erzeugen würden, würden wir heute viele chronische Krankheiten mit Hilfe der Natur heilen. Unser Pech ist aber, dass mit den Medikamenten sehr viel Geld gemacht wird. Eine Pflanze ist erst dann wertvoll, wenn die Pharmaindustrie ihren Wirkstoff patentiert hat und ein Produkt verkaufen kann. Große Teile dessen, was wir aus der Apotheke schlucken, um gesund zu sein, stammen aus der Natur. Die besten Freunde der Naturheilmittel sind nicht nur die Naturmediziner. Auch die Schulmedizin bedient sich zu einem großen Teil bei Erkenntnissen aus der Natur und bei dem, was Lebensmittel sind und machen können", macht der Autor unmissverständlich klar und fasst damit die Quintessenz des Ratgebers zusammen.



In Deutschland erkranken jedes Jahr fast 500.000 Menschen neu an Krebs, davon stirbt mehr als die Hälfte, rund 224.000 Menschen, damit ist Krebs nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Die häufigste Krebsart bei Männern ist Prostatakrebs, bei Frauen Brustkrebs, bei Kindern Leukämie.



Krebs kann bis zu einem gewissen Grade verhütet oder gefördert werden Richtige Ernährung und ein gesunder Lebensstil können vor zahlreichen Krebserkrankungen schützen, schlechte Ernährung und ein ungesunder Lebensstil können Krebs verursachen oder ihn verbreiten. Richtige Ernährung bedeutet nicht nur gesunde Ernährung oder Bio essen. Richtige Ernährung bedeutet auch, die richtigen Lebensmittel zu sich zu nehmen. Genauso bedeutet falsche Ernährung, die falschen Lebensmittel zu sich zu nehmen, bzw. auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten. Der Einfluss der Ernährung auf die Krebsentstehung liegt somit hauptsächlich in ihrem Potential, durch falsche Lebensmittelauswahl Krebserkrankungen zu fördern.



Dantse Dantse, der krebskranke Menschen betreut, stellt in diesem Buch Erkenntnisse der Schul- und Naturmedizin zusammen, die für einen Großteil von uns neu und überraschend sind. Er hilft dir zu verstehen, warum und wieso die Ernährung und die Wahl der Lebensmittel Krebs entstehen lassen, diesen bekämpfen und gar verhindern können. Der Autor zeigt in diesem Buch, wie man diese Heilkräfte ganz einfach und natürlich für sich nutzen kann, ohne teure Pharmaprodukte zu kaufen. Er bereichert den Leser mit super Tipps, innovativen Informationen und leckeren Kochrezepten aus Afrika und stellt zahlreiche Lebensmittel vor, die echte Krebszellen-Killer sind. Dantse Dantse ist überzeugt, dass die afrikanische Ernährung allein Krebs vorbeugt. Viele Lebensmittel, die Kameruner täglich zu sich nehmen, enthalten die wichtigsten Wirkstoffe, die Entzündungen im Körper und somit Krebs bekämpfen. Stolz zitiert er die Aussage eines französischen Arztes: "Die Wirkstoffe vieler Medikamente, die wir hier in Europa patentiert haben, stammen aus afrikanischen Pflanzen und Lebensmitteln. Die afrikanischen Lebensmittel sind eine ganzheitliche Apotheke und wir machen Milliarden damit."



Tatsächlich sind Power-Kohlenhydrate wie Yams und Kochbananen oder Früchte wie Sauersack (Graviola), Affenbrot und Safou oder Gemüse wie Okra und Moringa wirksame anti-Krebs Medikamente. Yams zum Beispiel enthält in großen Mengen das berühmte Vitamin B 17, das manchen Studien zufolge Krebszellen töten soll und Studien aus Asien besagen, dass der Sauersack Krebszellen bis zu 10.000 Mal effektiver beseitigen kann als eine Chemotherapie. Viele der seit den siebziger Jahren veröffentlichten Forschungsergebnisse bestätigen die Wirkung von Graviola gegen Krebs. 2011 wurde in einem Labortest belegt, dass diese Frucht erfolgreich das Wachstum von Brustkrebszellen hemmen kann. 2012 veröffentlichte Laborforschungsstudien zeigten ähnliche Ergebnisse bei Bauchspeicheldrüsenkrebszellen.



Dieses Buch ist mehr als ein Anti-Krebs Buch, es ist ein ganzheitlicher Gesundheitsratgeber mit allgemeinen Hinweisen, wie man seine Gesundheit mit natürlichen Lebensmitteln stärkt, schützt, oder wiedererlangt und wie man dem Krebs vorbeugen kann oder, wenn man schon an Krebs erkrankt ist, mit Lebensmitteln seine Ausbreitung eindämmen oder sogar stoppen kann.



Dieses Buch ersetzt überhaupt nicht ärztliche Konsultationen und Arztbesuche, aber es hilft, die Gesundheit zu stärken, Krankheiten vorzubeugen und die medizinische Therapie zu unterstützen. Es gibt wieder ein schönes Gefühl, stärkt das Selbstvertrauen und fördert einen besseren Kontakt zu sich selbst. Denn die Natur ist der Mensch und der Mensch ist die Natur. Sich mit natürlichen Lebensmitteln und anderen natürlichen Mitteln auseinanderzusetzen, heißt, sich besser zu verstehen. Wer sich gut kennt und sich gut versteht, lebt gesünder, glücklicher und friedlicher, so sagt ein afrikanisches Sprichwort.



Dantse Dantse erweitert dein Wissen und bereichert dich mit sehr vielen neuen Informationen und mit exklusiven Erkenntnissen über neue Stoffe und Lebensmittel. Das Buch ist absichtlich frei von komplizierten Fachwörtern und Fachdefinitionen, die sowieso niemand richtig versteht, damit man direkt, ohne viel zu überlegen, handeln kann und versteht, was einem guttut. Ein Einstiegsbuch für jede Frau und jeden Mann, damit man selbst weitersucht und versteht, wie sehr das, was man isst, die Gesundheit bestimmt.



Diese Mischung aus Wissenschaft, Dantse Dantses ganzheitlichem Coaching und seinen Kenntnissen aus Afrika, macht dieses Buch zu einem Wissensschatz für ein gesundes Leben und tut Menschen, die sich mit Krebs beschäftigen gut.



Ein Buch für die ganze Familie, für Mediziner, Heiler, Kranke und Gesunde.



Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.



Als erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.



Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten - wie z.B. der übertriebene Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen - von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!



Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.



Bibliographische Angaben



"Das ultimative Anti-KREBS-Buch! Unsere Ernährung - Freund und Feind: Krebszellen-Fütterer, Krebszellen-Killer, Krebszellen-Verhinderer: Mit neuen Erkenntnissen und Top-Tipps, die wirklich helfen und mit afrikanischen Anti-Krebs-Kochrezepten!" indayi edition 2016 408 Seiten, Softcover 24,99EUR (D), 25,70EUR (AT) ISBN: 978-3-946551-23-2 Auch als eBook erhältlich



OTS: indayi edition newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126387 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126387.rss2



Pressekontakt: indayi edition Roßdörfer Str. 26 64287 Darmstadt www.indayi.de info@indayi.de