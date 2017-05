London (ots/PRNewswire) -



Subex Limited (http://www.subex.com), ein führender globaler Anbieter von Business und Operations Support Systems (B/OSS) für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs), kündigte heute an, erfolgreich einen neuen 5-Jahres-Rahmenvertrag mit BT über mehrere Millionen Dollar erhalten zu haben, der sich an den bestehenden Vertrag mit dem Kommunikationsanbieter anschließt.



Wie auch der vorherige Vertrag wird der neue Rahmenvertrag die laufende Bereitstellung von Subex' ROC® (Revenue Operations Centre) Portfolio-Software-Lösungen, Anwendungen/Operations Support und Managed Services abdecken. Diese werden über die gesamten inländischen und internationalen Interconnect Billing & Settlements, Revenue Assurance und Event Integrity-Domänen von BT geliefert.



Hauptziel von Subex ROC ist es, als "Missionskontrolle für finanzielle Gesundheit" zu fungieren. Das ROC ermöglicht durch koordinierte operationelle Kontrolle profitables Wachstum für Dienstleister. BT verwendet Subex ROC-Lösungen, einschließlich ROC Revenue Assurance (http://www.subex.com/revenue-assurance/) (für BT Global Services) und ROC Partner Settlement (http://www.subex.com/partner-settlement/).



"Wir freuen uns sehr, dass wir eine langjährige Beziehung mit BT pflegen, und wir haben erfolgreich einen 5-Jahres-Rahmenvertrag abgeschlossen und erneuert, wodurch wir uns weiterhin an BTs missionsentscheidenden Betriebsabläufen und -verfahren unterstützend beteiligen. BT ist ein äußerst wichtiger Kunde und wir freuen uns, dass sich dieser weiterhin für Subex' branchenführende ROC-Lösungen entscheidet", sagte Vinod Kumar, COO, Subex Ltd.



ROC Partner Settlement bietet End-to-End-Abdeckung von Wholesale Billing-Funktionen der nächsten Generation (Datenerhebung, Rating und Billing sowie Finanzen) unter einem einzigen Dach, wodurch Upgrades und Wartung zum Kinderspiel werden. Diese Flexibilität stellt geringe Betriebskosten hinsichtlich Anfangsinvestition und laufender Wartungskosten sicher.



Subex' ROC Revenue Assurance ist die erste Revenue Assurance-Lösung, die RA vereinfacht. Die Lösung hilft Kunden Revenue Assurance-Schwierigkeiten zu lösen, die den einzelnen Service-Vertikalen anheften: drahtlos, fest, Kabel MSPs und MVNOs. Ebenfalls unterstützt sie Revenue Assurance über zahlreiche Funktionsbereiche hinweg, wie z. B. Service Fulfilment, Einsatzintegrität, Retail Billing, Interconnect/Wholesale Billing und Content Settlement neben Revenue Management in den Bereichen Marketing, Kampagnen-Management, Auftragsentwicklung und Leadmanagement.



Subex Limited, ein führender globaler Anbieter von Business und Operations Support Systems (B/OSS) befähigt Kommunikationsdienstleistern (Communications Service Providers, CSPs) durch Business- und Capex-Optimierung einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Dabei wird ihnen ermöglicht, ihre Betriebseffizienz zu verbessern, um Abonnenten eine bessere Dienstleistungserfahrung zu bieten.



Subex ist von Indien, Großbritannien, den VAE und Singapur aus tätig. Pressekontakt:



