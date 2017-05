Die B&C Privatstiftung hat per sofort ein Generalsekretariat eingerichtet, um ihre wirtschaftsnahe Forschungsförderung zu intensivieren. Mit der Leitung hat der Stiftungsvorstand Dr. Mariella Schurz (42) betraut, wie die Stiftung am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.Die promovierte Juristin ist den Angaben zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...