Woche 18/17 Donnerstag, 04.05.



Beginnzeitkorrekturen: 6.05 Game of Drones Die Multicopter-Revolution Deutschland 2016



6.50 Die Rückkehr des Ku-Klux-Klan Rassisten in den Südstaaten



7.30 ZDF-History Geliebt, gehasst, gefürchtet - Die US-Präsidenten und die Deutschen Deutschland 2016



8.15 Präsident Donald Trump



9.10 Trumps Weg an die Macht USA 2017



9.55 Die gespaltenen Staaten von Amerika Obamas Versprechen USA 2017



11.25 Die gespaltenen Staaten von Amerika Obamas Scheitern USA 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 2.35 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



3.20 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



4.05 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010



4.50 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



