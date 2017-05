In der Kaserne des terrorverdächtigen Oberstleutnants Franco A. versucht die Verteidigungsministerin einen Spagat: Sie stellt sich hinter ihre Truppe, will aber gleichzeitig Schwarze Schafe finden.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Kaserne im französischen Illkirch besucht, in der Oberstleutnant Franco A. stationiert war, der einen fremdenfeindlichen Anschlag geplant haben soll. Sie ließ sich dort auch sein Zimmer zeigen, in dem sich Wehrmachts-Devotionalien befinden. "Die Wehrmacht ist in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr", sagte sie im Anschluss. Ausnahmen seien lediglich einzelne Aktionen im Widerstand. "Das ist Allgemeinwissen, das von allen getragen werden muss." Bei einer Tagung sollen nun mehr als 100 Admiräle und Generäle darüber diskutieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...