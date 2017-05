Die Bundesregierung möchte auf die derzeitigen Grenzkontrollen nicht verzichten. Die Wiederherstellung des Schengen-Raums hänge von der Sicherung der europäischen Außengrenzen ab. Hier sei noch nicht genug geschehen.

Die Bundesregierung weist die Forderung der EU-Kommission nach einem Ende der Grenzkontrollen in sechs Monaten zurück. Zwar sei das Ziel zu begrüßen, zum sogenannten Schengen-Raum zurückzukehren, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Johannes Dimroth, am Mittwoch in Berlin. Ob aber ...

