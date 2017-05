(neu: Aussagen aus der Analysten-Konferenz, Kurse Fresenius und FMC aktualisiert)

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Nach 13 Rekordjahren in Folge stehen die Zeichen beim Medizinkonzern Fresenius auch weiterhin auf Wachstum. Der seit Juli 2016 amtierende Vorstandschef Stephan Sturm treibt den Höhenflug des Unternehmens mit diversen Zukäufen weiter voran. Nach dem Milliarden-Deal mit der spanischen Klinikkette Quirónsalud will sich Fresenius bald den US-Generikahersteller Akorn und das Biosimilars-Geschäft des Darmstädter Merck-Konzerns einverleiben. Aber auch aus eigener Kraft läuft es bei den Bad Homburgern derzeit rund, weshalb der Dax-Konzern am Mittwoch zur Vorlage seiner überraschend stark ausgefallenen Quartalszahlen seine Jahresprognose anhob.

Sturm sprach auf einer Analystenkonferenz zum ersten Quartal von "lichten Aussichten" über das ganze Unternehmen hinweg. Zur höheren Prognose trägt insbesondere auch die Flüssigmedizinsparte Kabi bei, die nun ebenfalls die Messlatte für das Gesamtjahr höher ansetzt. Daher soll das Konzernergebnis bei Fresenius 2017 auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt um 19 bis 21 Prozent steigen - bislang war ein Zuwachs um 17 bis 20 Prozent angepeilt.

Dabei sind in der neuen Prognose die bis Anfang 2018 erwartete Akorn-Übernahme und der für die zweite Jahreshälfte angepeilte Zukauf des bisherigen Merck-Geschäfts mit Nachahmermitteln von biopharmazeutisch hergestellten Arzneien (Biosimilars) nicht berücksichtigt. Da Fresenius aber noch Geld in die Weiterentwicklung der Biosimilars stecken muss, dürfte der Zuwachs beim Ergebnis in der ursprünglich angestrebten Bandbreite herauskommen, stellte der Konzern klar. Beim Umsatz peilt Fresenius weiterhin ein währungsbereinigtes Plus von 15 bis 17 Prozent an.

FRESENIUS-AKTIE AUF REKORDHOCH - FMC SCHWÄCHELT

An der Börse kamen die Nachrichten aus Bad Homburg sehr gut an. Viele Finanzanalysten, die in der Regel auf die bereinigten Zahlen schauen, lobten die höheren Ziele und die unerwartet stark ausgefallenen Resultate. Die Aktie stieg gleich im frühen Handel um mehr als 4 Prozent auf ein Rekordhoch bei 78,69 Euro - zuletzt betrug der Zuwachs noch knapp 3 Prozent auf 77,62 Euro.

Das Papier der ebenfalls im Dax notierten Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) hingegen konnte nach deren Zahlenvorlage nicht mithalten und gab moderat auf zuletzt 83,40 Euro nach. Allerdings hatte die Aktie bereits am Vortag deutlich zugelegt. Analyst Oliver Reinberg von Kepler Cheuvreux sprach bei FMC von einem nur "leicht über den Erwartungen liegenden ersten Quartal". Die Experten der Citigroup monierten zudem die Profitabilität, die etwas schwächer als erwartet ausgefallen sei.

UMSATZ UND GEWINN WACHSEN PROZENTUAL ZWEISTELLIG

Fresenius konnte hingegen mit prozentual zweistelligen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten deutlich überflügeln. So kletterten die Erlöse um fast ein Fünftel auf 8,4 Milliarden Euro. Dabei wuchs der Konzern aus eigener Kraft um 7 Prozent - den Löwenanteil zum Umsatzplus trugen aber die jüngsten Zukäufe und eine Vergütungsnachzahlung in Höhe von rund 100 Millionen Euro für FMC bei. Erst Anfang des Jahres hatte FMC den Vergütungsstreit um die Blutwäsche von US-Veteranen zwischen Januar 2009 und Februar 2011 beigelegt.

Die Nachzahlung schlug sich auch positiv im Ergebnis nieder. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte von 959 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,216 Milliarden Euro. Der auf die eigenen Anteilseigner entfallende Konzerngewinn stieg um mehr als ein Viertel auf 457 Millionen Euro.

STURM: INTEGRATION VON QUIRONSALUD LÄUFT SEHR GUT

Als weiterer Wachstumstreiber erwies sich die im vergangenen Jahr übernommene spanische Krankenhauskette Quirónsalud. Der mit 5,8 Milliarden Euro größte Zukauf der Fresenius-Geschichte trieb das Ergebnis in der Klinik-Sparte Helios in die Höhe. Die Integration von Quirónsalud verlaufe vielversprechend, sagte Stephan Sturm. Die spanische Klinikkette habe im ersten Quartal mehr zum Ergebnis beigetragen als geplant.

Beim Dialyse-Spezialisten FMC sorgten im ersten Quartal gute Geschäfte rund um die Blutwäsche auf dem wichtigsten Markt Nordamerika, aber auch starkes Wachstum in Lateinamerika und in der Region Asien-Pazifik für Schwung. Die Vergütungsnachzahlung sorgte für einen Ergebnissprung um nahezu die Hälfte. Die Tochter hielt an ihrer Jahresprognose fest. Bei Kabi soll das operative Ergebnis im laufenden Jahr um 6 bis 8 Prozent steigen, zuvor waren 5 bis 7 Prozent angepeilt. Währungsschwankungen rechnet Kabi hier heraus./tav/jha/he

ISIN DE0005785604

AXC0228 2017-05-03/16:32