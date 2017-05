Zürich (awp/sda) - Die Aktionäre von LafargeHolcim haben Verwaltungsrat- und Geschäftsleitung bei der Entlastung eine Ohrfeige geben. Die Annahme an der Generalversammlung in Zürich war mit 61% knapp. Der Unmut der Aktionäre gegenüber LafargeHolcim ist am Mittwoch offensichtlich gewesen. An der Generalversammlung in Zürich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...