Frankfurt - Die Kauflaune am ETF-Markt hält an, so die Deutsche Börse AG."Im Nachgang der Frankreich-Wahl gab es überwiegend Käufe, vor allem von europäischen Aktien-ETFs", erkläre Andreas Bartels, ETF-Händler bei der Commerzbank. Für den heutigen Dienstag sehe er nach dem gestrigen Feiertag "Nachholbedarf" der Anleger - mit vielen Zuflüssen.

