Hamburg (ots) - Das pharmazeutische Unternehmen Chiesi Farmaceutici S.p.A. (Chiesi Gruppe) erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Umsatz von 1,571 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 7% im Vergleich zu 2015 (+9,6% bei konstantem Wechselkurs), das EBITDA stieg um über 8,2% auf 448 Millionen Euro. Für den deutschen Markt erzielte die in Hamburg ansässige Chiesi GmbH einen Gesamtumsatz von 153 Millionen Euro. Die Investitionen der Chiesi Gruppe in Forschung und Entwicklung stiegen im Zeitraum 2015 - 2016 um über 12,5% auf 340 Millionen Euro in 2016, dies entspricht über 21% des Gesamtumsatzes. Hierbei konzentrierte sich Chiesi auf Innovationen in den Therapiegebieten Atemwegserkrankungen, Neonatologie und Seltene Erkrankungen. Die Gruppe arbeitet derzeit an 51 Forschungs- und Entwicklungsprojekten.



Chiesi Farmaceutici S.p.A. ist ein internationales, forschungsorientiertes Pharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Parma, Italien, sowie 26 Tochtergesellschaften weltweit und über 4.800 Mitarbeitern. Die internationale Präsenz der Gruppe nimmt weiter zu: 83% des Umsatzes aus 2016 wurden außerhalb des italienischen Marktes erwirtschaftet. Die europäischen Tochtergesellschaften konnten mit einem Umsatz von einer Milliarde Euro ein deutliches Wachstum verzeichnen.



"Unser Unternehmen beruht sowohl auf einem Unternehmergeist, der unser Tagesgeschäft charakterisiert, als auch auf einer konstanten Verpflichtung zur Innovation. Durch dieses Bekenntnis sind wir unserer Mission, pharmazeutische Lösungen zur Verbesserung der Qualität menschlichen Lebens zu entwickeln, gefolgt und daran gewachsen. Von einem kleinen Labor im italienischen Parma aus haben wir unsere Fähigkeiten und unsere Präsenz von Jahr zu Jahr erweitert und sind zu einem der Top 50 Pharmaunternehmen der Welt geworden. Ein Unternehmen ist eine durch gemeinsame Ziele verbundene Gemeinschaft aus Menschen. Wir danken allen Mitarbeitern in den verschiedensten Abteilungen unseres Headquarters und den Tochtergesellschaften für die leidenschaftliche, intelligente und proaktive Mitwirkung an unserem Unternehmenswachstum", sagt Alberto Chiesi, Vorsitzender der Chiesi Gruppe.



Im Jahr 2016 hat Chiesi zwei Zulassungsanträge für neue Arzneimittel bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eingereicht: Zum einen für die erste Triple-Kombination zur Behandlung von chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) und zum anderen für die Therapie der seltenen Erkrankung Alpha-Mannosidose.



Die Chiesi Gruppe



Chiesi Farmaceutici S.p.A. ist ein internationales, privat geführtes Pharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Parma, Italien. Chiesi widmet sich der Forschung, der Entwicklung und dem Vertrieb innovativer verschreibungspflichtiger, therapeutischer Produkte in den Bereichen Atemwegserkrankungen, Neonatologie, Transplantationsmedizin sowie Seltene Erkrankungen. Das 1935 gegründete Unternehmen beschäftigt heute über 4.800 Mitarbeiter in weltweit 26 Tochtergesellschaften und vertreibt seine Produkte in über 70 Ländern. Im Jahr 2016 konnte ein Umsatz von 1,571 Mrd. Euro erzielt werden.



Die Chiesi GmbH in Deutschland



Die Chiesi GmbH mit ihrem Sitz in Hamburg beschäftigt in Deutschland insgesamt 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Als eine der größten Vertriebsgesellschaften von Chiesi erwirtschaftete sie im Jahr 2016 einen Umsatz von insgesamt 153 Mio. Euro. Chiesi unterstützt alle an der Versorgung der Patienten Beteiligten darin, diesen ein besseres Leben zu ermöglichen und engagiert sich in der Gestaltung und Fortentwicklung des Gesundheitssystems. 2017 wurde Chiesi erneut vom TOP Employers Institute als Top Arbeitgeber ausgezeichnet.



