Darmstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Ich lese jeden Gedanken. Ich kann alle Geheimnisse von Menschen kennen, denn jeder redet, auch wenn er nichts sagt! Alle Körpersignale können entschlüsselt werden", behauptet Coach und Autor Dantse Dantse und verrät in seinem Handbuch Tipps und Tricks, die helfen, Situationen im Beruf und im Privaten blitzschnell einzuschätzen, Handlungen vorauszuplanen und Sabotage und Komplotte schon sehr früh zu erkennen.



Wie erkennt man Energievampire und Energieräuber? Wie merkt man, dass man manipuliert wird? Wie erkennt man, dass er oder sie fremdgeht? Wie merkt man, dass sie oder er mit einem schlafen will? Wie erkennt man, dass er oder sie gut im Bett ist? Wie erkennt man Situationen blitzschnell? Wie erfährt man was der andere vorhat? Das beste System dies herauszufinden ist das Entschlüsseln von Körpersignalen. Diese Signale, die unbewusst ausgesendet werden, können genauestens vorhersagen, wie die Lage in und um uns ist. Sogar manipulierendes Verhalten, das einen verwirren soll, kann man so erkennen.



Der Körper redet, redet immer, auch wenn man schläft. Durch reine Aufmerksamkeit kann man fast alle Phänomene in und um einen genau erkennen. Mit ein bisschen Übung wird man genau merken, was mit einem selbst und anderen Menschen los ist. Man kann sich und andere hervorragend ausspionieren, denn Körper und Seelen senden über alles Signale, was sie beeinflusst, auch über das Verhalten, die Ausstrahlung und Reaktionen und Handlungen. Man möchte wissen, ob der Partner einen betrügt, man will erkennen, was jemand über einen denkt und gegen einen vorhat? Man will erkennen, wie es der Kollegin geht und wie es um ihre Psyche steht, man will erkennen, ob eine Frau sexuell frustriert ist, mit wem der Freund einen betrügt, und man will Sabotage und Komplotte schon sehr früh erkennen? Dann ist dieser Ratgeber das perfekte Werkeug. Mit diesem Buch zur Selbsthilfe stärkt man seine Menschenkenntnis und das Bauchgefühl. Die Tipps und Tricks, die man selber lernen kann, helfen schnell zu reagieren, passende Lösungen zu finden, Fehler zu korrigieren und in Situationen angemessen zu reagieren. Wenn mindestens fünf der zahlreichen Signale in einer Situation zu erkennen sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man richtig liegt. Hier lohnt es sich dann, genauer nachzusehen und der Sache auf den Grund zu gehen.



Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.



Als erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.



Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten - wie z.B. der übertriebene Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen - von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!



Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.



Bibliographische Angaben "Ich lese deine Gedanken - GESTEN, WORTE, GEFÜHLE, die dich verraten: Das Handbuch um Situationen blitzschnell einzuschätzen und Handlungen vorauszuplanen. Für Beruf und privat!" indayi edition 2016 256 Seiten, Softcover 18,99EUR (D), 19,60EUR (AT) ISBN: 978-3-946551-43-0 Auch als eBook erhältlich



OTS: indayi edition newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126387 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126387.rss2



Pressekontakt: indayi edition Roßdörfer Str. 26 64287 Darmstadt www.indayi.de info@indayi.de