Heilbronn (ots) - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner bescheinigt SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz zwar, "vorübergehend eine Euphorie entfacht" zu haben, aber mittlerweile sei Außenminister Gabriel beliebter als er. "Wir kommen in eine Phase, in der Herr Schulz auf Normalmaß angelangt ist", sagte Klöckner im Interview mit der "Heilbronner Stimme" (Donnerstag). Bei der SPD scheine "der Hype Autosuggestion" zu sein, fuhr Klöckner fort. "Wenn er beispielsweise sagt, er wolle Europa den Bürgern zurückgeben, dann fragt man sich, wann der EU-Spitzenpolitiker Schulz denn den Bürgern Europa entrissen hat?"



