Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem eher verhaltenen Start in den Tag geht es an den Börsen in Europa am Mittwochnachmittag nach oben. Der DAX verbesserte sein Rekordhoch vom Vortag um 8 auf nun 12.519 Punkte. Nach Börsenschluss in Europa steht mit der Fed-Zinsentscheidung noch der wichtigste Termin des Tages auf der Agenda. An der Börse wird damit gerechnet, dass die Federal Reserve die Zinsen unverändert belässt. Die laufende Berichtssaison liefert die Impulse für die Einzelwerte. Der DAX gewinnt aktuell 2 Punkte auf 12.510 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.581 Punkte nach oben.

Leicht stützend wirken sich auch positive US-Konjunkturdaten aus. Der ISM-Index für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor der USA stieg im April auf 57,5 (Vormonat: 55,2) Punkte. Volkswirte hatten einen Stand von nur 55,6 erwartet. Auch der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe stieg im April in zweiter Veröffentlichung auf 53,1 (Vormonat: 52,8) Punkte. Hier war in erster Veröffentlichung ein Stand von 52,5 vermeldet worden.

Beobachter sehen für die US-Notenbank nach der erst Mitte März erfolgten Zinserhöhung keine Gründe für erneute eine Anhebung. Dennoch werden Investoren und Analysten versuchen, sich anhand des geldpolitischen Statements ein Bild von der Entschlossenheit der Fed zu machen, ihre Zinsen in diesem Jahr noch zwei Mal anzuheben. Eine Pressekonferenz mit Fed-Chefin Janet Yellen und neue makroökonomische Prognosen sind nicht vorgesehen. Auch Volkswirte sehen die Fed derzeit nicht unter Druck, ihre Geldpolitik zu ändern. Am Devisenmarkt herrscht Ruhe vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve Bank, der Euro wertet leicht ab auf 1,0910 Dollar.

Fresenius ist gut ins Jahr gestartet

Gut kommen am deutschen Aktienmarkt die höher gesteckten Ziele des Gesundheitskonzerns Fresenius für das laufende Jahr an. Der Kurs steigt um 3,0 Prozent. Fresenius ist nach Einschätzung der Analysten von Bryan Garnier gut in das Jahr gestartet. Die Entwicklung habe im Zeichen von Kabi und Helios gestanden. Die Erwartung für das EBIT-Wachstum bei Kabi wurde angehoben. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Unternehmensprognose für den Nettogewinn heraufgesetzt. Die Ergebnisse der Tochter Fresenius Medical Care werden tendenziell neutral aufgenommen, der Kurs gibt um 0,4 Prozent nach.

Allianz legen nach Zahlen zum ersten Quartal um 0,7 Prozent zu. Der Versicherer ist nach Einschätzung der UBS auf dem Weg zum Erreichen der Ziele für 2017. VW geben nach endgültigen Quartalszahlen um 1,0 Prozent nach. Der Konzern hat beim operativen Gewinn die Konsensprognose verfehlt. Nach stark rückläufigen Pkw-Verkäufen in den USA im April verlieren BMW-Aktien 1,0 Prozent und Daimler 0,8 Prozent. Händler sprechen von einem zunehmend "gesättigten" Absatzmarkt.

Hugo Boss enttäuscht bei Online-Verkäufen

Als "sehr enttäuschend" bezeichnet Herbert Sturm von der DZ Bank die Online-Verkäufe von Hugo Boss im ersten Quartal. Diese seien um 27 Prozent zurückgegangen. Der Kurs der Modemarke fällt um 3,1 Prozent.

In Kopenhagen verteuern sich Papiere des Pharmakonzerns Novo Nordisk um 6,6 Prozent. Das Unternehmen hat im ersten Quartal deutlich mehr Gewinn erzielt als erwartet. Lafargeholcim verlieren an der Zürcher Börse 2,4 Prozent. Der Zementhersteller leidet laut Robert Gardiner von Davy Research unter steigenden Kosten.

In London verlieren J. Sainsbury 5,2 Prozent, nachdem der Einzelhändler angesichts rückläufiger Umsätze und Gewinne die Dividende zusammengestrichen hat. In Paris legen BNP Paribas leicht zu nach dem Quartalsbericht der Bank. Diese hat im ersten Quartal mehr Gewinn gemacht als erwartet.

Dialog Semiconductor leiden mit einem Abschlag von 2,4 Prozent unter den schwachen iPhone-Absätzen von Apple im ersten Quartal. Eine Abstufung der Nemetschek-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" durch Baader Helvea drückt den Kurs um 0,6 Prozent nach unten. Zalando fallen um 1,3 Prozent, nachdem die RBC die Aktie auf "Sector Perform" von "Outperform" gesenkt hat.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.581,40 0,09 3,19 8,84 Stoxx-50 3.202,84 0,16 4,97 6,39 DAX 12.510,13 0,02 2,23 8,96 MDAX 24.745,93 -0,31 -76,86 11,52 TecDAX 2.115,15 -0,49 -10,50 16,75 SDAX 10.748,77 -0,38 -41,04 12,91 FTSE 7.223,33 -0,37 -26,72 1,13 CAC 5.296,17 -0,15 -7,98 8,92 Bund-Future 161,73 -0,04 0,62 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.44 Uhr Mo, 17.57 Uhr % YTD EUR/USD 1,0910 -0,15% 1,0926 1,0911 +3,7% EUR/JPY 122,66 +0,15% 122,48 122,28 -0,2% EUR/CHF 1,0808 -0,23% 1,0833 1,0818 +0,9% EUR/GBP 0,8442 -0,26% 0,8465 1,1841 -1,0% USD/JPY 112,43 +0,30% 112,09 112,08 -3,8% GBP/USD 1,2924 +0,12% 1,2908 1,2919 +4,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,29 47,99 +0,6% 0,30 -14,9% Brent/ICE 50,74 50,46 +0,6% 0,28 -13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,30 1.254,60 -0,4% -5,31 +8,5% Silber (Spot) 16,59 16,84 -1,5% -0,25 +4,2% Platin (Spot) 905,50 927,00 -2,3% -21,50 +0,2% Kupfer-Future 2,55 2,63 -3,0% -0,08 +1,4% ===

May 03, 2017 10:30 ET (14:30 GMT)

