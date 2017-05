Kriens (ots) -



Fortschrittliche Arbeitsbedingungen gehören zu den Erfolgsfaktoren

des erfolgreichen Herstellers von Business Software in Luzern. Mit

dem Label «Friendly Work Space» wird im Rahmen der bereits seit

vielen Jahren gepflegten Work-Life-Balance-Strategie auch ein

besonderer Fokus auf die Lernenden gelegt.



Schon seit vielen Jahren engagiert sich Opacc in der Förderung von

jungen Talenten und explizit in der Ausbildung von Lernenden -

insbesondere mit dem Berufsbild des Mediamatikers. Für den

Lehrlingsverantwortlichen Marco Stuber zahlt sich der Aufwand aus:

«Die Ausbildung junger Menschen in ICT-Berufen ist enorm wichtig, um

dem Fachkräftemangel zu begegnen. Viele Mediamatiker und

Mediamatikerinnen, die wir ausgebildet haben, kommen später zu Opacc

zurück oder nehmen andere Herausforderungen in unserer Branche an.»



Opacc unterstützt die Lernenden mit vielfältigen Massnahmen. Den

jungen Berufsleuten wird viel Verantwortung und Gestaltungsspielraum

übergeben. In gemeinsamen Wochensitzungen, welche die Lernenden

selber leiten, planen sie ihre Aufgaben und Projekte. Marco Stuber:

«Wichtig ist, dass man den jungen Menschen mit Respekt begegnet, denn

wir sehen sie als vollwertige Mitarbeitende.»



Auch für die Lernenden gilt somit die Jahresarbeitszeit wie für

alle andern Mitarbeitenden. Opacc finanziert einen dreiwöchigen

Sprachaufenthalt, das Abo für den öV oder ein Wochenende mit der

ganzen Belegschaft. Die Unternehmenskultur ist geprägt von Respekt,

Lösungsorientierung und gegenseitiger Unterstützung. Davon

profitieren die Lernenden täglich.



Mit diesem Förderprogramm kommen Bestleistungen zustande und den

Lehrabgängern eröffnen sich auf dem Arbeitsmarkt hervorragende

Chancen oder sie bewähren sich in der beruflichen Selbständigkeit. So

etwa Jakob Schnyder, Webdesigner und Inhaber der Fokus web

development GmbH: «Mit der Mediamatiker-Ausbildung bei Opacc habe ich

wertvolle Einblicke in verschiedenste Fachbereiche erhalten. Dies hat

mir geholfen, mich für eine spätere Spezialisierung zu entscheiden.»



