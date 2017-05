Der SPD-Kanzlerkandidat informierte sich bei der Start-up-Szene in Berlin darüber, was diese leistet und wo der Schuh drückt. Für den Gastgeber - den Batteriespeicherhersteller Sonnen - fand er gute Worte.Digitalisierung wird das Leben verändern und eröffnet die Chance, es zu verbessern. Das sagte der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach seinem Treffen mit Start-ups im Berliner Büro von Sonnen am Mittwoch. Es gebe die Möglichkeit, das Gefälle zwischen Stadt und Land abzubauen, wenn jetzt in die digitale Infrastruktur investiert würde. Mit Blick auf den Gastgeber Sonnen sprach er von einem guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...