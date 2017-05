Facebook steht nach mehreren auf der Plattform übertragenen Morden in der Kritik. Nun reagiert Konzernchef Mark Zuckerberg und will gleich 3000 neue Stellen in seiner Prüfabteilung für Videos schaffen.

Facebook will nach der Veröffentlichung von Verbrechensvideos auf seiner Seite die hochgeladenen Clips künftig besser prüfen. Unternehmenschef Mark Zuckerberg teilte am Mittwoch in einem Blogeintrag mit, dass dafür 3000 neue Stellen geschaffen worden seien. Es ist eine drastische Ausweitung des Teams: Facebook enthüllte bei der Ankündigung auch, dass die "Millionen Hinweise pro Woche" bisher von 4500 Mitarbeitern geprüft würden.

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...