SOTSCHI (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin und der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben sich auf einen umfassenden Abbau der russischen Sanktionen geeinigt. "Wir haben uns auf eine umfassende Lösung verständigt", sagte Putin nach einem Treffen am Mittwoch in Sotschi. Die Sanktionen gegen türkische Waren und Dienstleistungen würden in naher Zukunft aufgehoben. Einen genauen Zeitraum nannte Putin nicht. Bis auf weiteres sei etwa die Einfuhr türkischer Tomaten zum Schutz russischer Produzenten verboten.

Russland hatte nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei das Land mit Sanktionen etwa im Agrarbereich belegt. Bereits bei einem Treffen der Präsidenten im März wurde die Einfuhr einiger Gemüsesorten wieder erlaubt. Nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow wird in naher Zukunft das Importverbot für russisches Getreide in die Türkei aufgehoben./thc/DP/jha

