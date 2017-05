München (ots) - Ausschlaggebend für die Vergabe der Auszeichnung waren die Wachstumsstrategie, Produktqualität, Kundenbindung und Technologienutzung von Qualys



Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, hat von Frost & Sullivan den Global Market Leadership Award 2017 für Schwachstellenmanagement erhalten. Damit würdigt Frost & Sullivan die einzigartige Kompetenzen von Qualys: die Wachstums- und Kundenbindungsstrategie, die Produktqualität sowie den Einsatz der Qualys Cloud-Plattform-Technologie, mit der die Kunden die Zahl der Einzellösungen zur Absicherung unterschiedlicher IT-Umgebungen reduzieren, einschließlich Elastic-Cloud-Infrastrukturen.



"Der Anwendungsbereich für effektives Schwachstellenmanagement hat sich erweitert und umfasst Cloud-Umgebungen genauso wie mobile Geräte und das Internet der Dinge (IOT)", erklärt Christopher Kissel, Sr. Industry Analyst für Informations- und Netzwerksicherheit bei Frost & Sullivan. "Qualys behauptet seine Spitzenposition mit neuen Lösungen für Netzverfügbarkeit und -sicherheit, gestützt auf seine cloudbasierte Plattform, die Skalierbarkeit, Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet. Hinzu kommt ein hohes Innovationstempo.



"Es ist eine Ehre, von Frost & Sullivan als weltweiter Marktführer für Schwachstellenmanagement gewürdigt zu werden, und wir teilen dies mit unseren Kunden", so Philippe Courtot, Chairman und CEO von Qualys. "In der Ausweitung unserer Cloud-Plattform und den Lösungen sehen wir eine enorme Marktchance: Wir können Unternehmen eine umfassende Lösung bereitstellen, die ihnen binnen Sekunden Überblick über sämtliche IT-Assets verschafft, eine kontinuierliche Sicht auf ihren Sicherheits- und Compliance-Status vermittelt und sie befähigt, alle kompromittierten Assets zu erkennen - auf Endpunkten, vor Ort und in Cloud-Umgebungen."



Frost & Sullivan stellt Elemente heraus, die für das Qualys-Wachstum und die Innovationskraft eine entscheidende Rolle spielen:



- Lösungen, die es ermöglichen, Einzelprodukte für Sicherheit stärker zu konsolidieren: Dazu zählen die Lösung AssetView, die innerhalb von zwei Sekunden sämtliche IT-Bestände über verschiedene Umgebungen hinweg sichtbar macht; die Lösung ThreatPROTECT, die Sicherheitslücken identifiziert, die beseitigt werden müssen; und die nur 3 MB großen Qualys Cloud-Agenten, die in Echtzeit Überblick über das Sicherheits- und Compliance-Niveau sämtlicher IT-Infrastrukturen vermitteln, standort-unabhängig.



- Schutz von Webanwendungen mittels nahtloser Integration von Web Application Scanning (WAS) 5.0 und Web Application Firewall (WAF) 2.0: Diese Lösung ermöglicht skalierbares Scannen, die Reduzierung von Fehlalarmen sowie die Installation von Patches für Webanwendungen - einschließlich mobiler Apps und IoT-Dienste. - Integrationen mit Cloud-Umgebungen und Public-Cloud-Plattformen: Die Qualys Cloud-Plattform integriert sich mit Microsoft Azure, Amazon Web Services und Google Cloud Platform. Qualys bietet Private Cloud-Plattform-Lösungen, damit Kunden eine einheitliche Sicht auf den Sicherheits- und Compliance-Status aller Cloud-Umgebungen erhalten. - Die skalierbare Architektur der Qualys Cloud-Plattform verbindet die Erkennung von Assets und Schwachstellen mit Datenerfassung, -indexierung und -speicherung sowie einer Backend-Engine für Analysen, die Millionen von Assets pro Tag scannen kann und Übersicht über jeden Endpunkt im Netzwerk gibt.



