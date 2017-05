Klartext: Beiersdorf und Qiagen

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Beiersdorf-Aktie sieht derzeit so aus, als ob sie Kurs Richtung 100 Euro genommen hat.

Chart Beiersdorf Aktie

Quelle: tradingview.com

Die jüngsten Quartalszahlen jedenfalls fielen gut aus. Hier die Eckdaten: Im ersten Vierteljahr stiegen die Umsätze bei Beiersdorf um 4,8%.

Dabei handelt es sich um den sogenannten organischen Zuwachs, d.h. Übernahmen beispielsweise werden dabei nicht berücksichtigt, damit nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden.

Nominal gesehen stieg der Umsatz bei Beiersdorf um 7,7%. Regional gesehen fiel auf, dass der Umsatzzuwachs bei der guten alten Tante Europa (für rund die Hälfte der gesamten Umsätze bei Beiersdorf verantwortlich) bei unterdurchschnittlichen 3,7% lag.

Beiersdorf: "tesa" mit starkem Wachstum in Afrika/Asien/Australien

Besonders stark war laut den Zahlen der Umsatzzuwachs in der von Beiersdorf zusammengefassten Region "Afrika/Asien/Australien", wo es +6,5% Plus hieß. In dieser Region gab es auch beim Firmenbereich "tesa" (kennen wohl die meisten Büromenschen) mit sage und schreibe +25,3% die höchsten Zuwächse beim Umsatz.

Und die Prognose für 2017? Dazu heißt es von Beiersdorf: Für den Gesamtkonzern wird ein Umsatzwachstum von 3-4% prognostiziert. Die operative Ebit-Umsatzrendite soll "leicht über dem Vorjahr liegen". Das bedeutet, dass dann auch das Ebit mindestens um die genannten 3-4% steigen sollte, eher "leicht" mehr. Klingt ganz in Ordnung, allerdings finde ich die Aktie mit einem KGV von gut 25 nicht außergewöhnlich interessant.

Dann der Blick auf Qiagen:

Bei Qiagen sind inzwischen die Zahlen zum ersten Quartal da - und hier der Blick auf die Eckdaten:



Die Umsätze sind um 3% auf 307,7 Mio. Dollar gestiegen.

sind um 3% auf 307,7 Mio. Dollar gestiegen. Der freie Cash Flow ist um beachtliche 46% (!) auf 44,2 Mio. Dollar gestiegen.

ist um beachtliche 46% (!) auf 44,2 Mio. Dollar gestiegen. Und der Gewinn pro Aktie? Das finde ich recht verwirrend. Denn da nennt Qiagen eine ganze Reihe von verschiedenen Werten. So steht dort zum einen, dass der Gewinn pro Aktie im ersten Quartal bei 0,08 Dollar lag. "Angepasst" seien es 0,20 Dollar gewesen, und angepasst ohne Berücksichtigung von Restrukturierungskosten seien es 0,22 Dollar gewesen.

Der CEO von Qiagen, Peer M. Schatz, zeigte sich zufrieden: Nach den Zahlen zum ersten Quartal bestätige man die Prognose eines "starken" Umsatzwachstums und eines prozentual zweistelligen Anstiegs beim Gewinn pro Aktie.

Die komplette Pressemitteilung von Qiagen finden Sie hier:

QIAGEN reports results for first quarter 2017

25% Wachstum bei Schlüsselprodukt?

Bei den "Schlüsselprodukten" verweist Qiagen auf QuantiFERON-TB (so wie ich das verstehen handelt es sich dabei um einen Bluttest auf Turberkulose). Da sei man auf Kurs, das prognostizierte jährliche Wachstum von 25% (!) zu schaffen, auch dank einigen wissenschaftlichen Publikationen zu der Thematik.

Ich finde es schwer, eine Prognose für 2017 abzugeben, da es einerseits z.B. zu Jahresbeginn eine Übernahme gab ("OmicSoft"), andererseits Standorte geschlossen werden sollen. Wie sich das per saldo auswirken wird, kann ich nicht einschätzen. Das KGV der Qiagen-Aktie könnte auf Basis der Gewinnschätzungen 2017 derzeit im Bereich 20-25 liegen.

Und hier noch das Zitat zum Tag: "Kein Übel ist so groß, dass es nicht von einem neuen übertroffen werden könnte." - Wilhelm Busch

Mit herzlichem Gruß!

Ihr

Michael Vaupel