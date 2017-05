Mainz (ots) - Woche 19/17



So., 7.5.



Bitte geänderten Programmablauf und Beginnzeitkorrekturen beachten:



19.00 heute



19.20 Wahl 2017 im ZDF (VPS 19.25) Wahl in Schleswig-Holstein . . . dazwischen: gegen 19.25 Uhr



Berliner Runde (VPS 19.25/HD/UT) Leitung: Elmar Theveßen



19.55 ZDF spezial (HD/UT) Entscheidung in Frankreich - Marine Le Pen oder Emanuel Macron Moderation: Antje Pieper



20.15 Herzkino Honigfrauen



21.45 heute-journal Wahl in Schleswig-Holstein



22.35 The Missing - Wo ist Oliver? (3) (VPS 22.15)



0.30 ZDF-History (VPS 0.05)



1.15 heute (VPS 0.50)



1.25 Peter Hahne (VPS 1.00)



1.55 The Missing - Wo ist Oliver? (3) (VPS 1.30) (von 22.35 Uhr)



3.50 Terra X (VPS 3.35) Mit Gottes Segen in die Hölle - Der Dreißigjährige Krieg



(Weiterer Ablauf ab 4.35 Uhr wie vorgesehen. "Frag den Lesch: Was ist der Mensch?" um 3.20 Uhr und "Frag den Lesch: Wenn die Erde still stünde" um 4.20 Uhr entfallen.)



Pressekontakt: