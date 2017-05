(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Streit um Entgelte am Frankfurter Flughafen haben sich die Deutsche Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport in ihren Gesprächen über kurzfristige Kostenentlastungen angenähert.

"So konnten in den Verhandlungen über eine effizientere und günstigere Abwicklung von Leistungsbeziehungen sowie Wachstumsziele zwischen Fraport und Lufthansa Fortschritte erzielt werden", teilten die beiden Unternehmen mit. "Im Zuge einer Fortsetzung der Gespräche soll die mittel- und langfristige Partnerschaft beider Häuser vertieft werden, um nachhaltiges Wachstum am Luftverkehrsstandort Frankfurt zu fördern."

Die Lufthansa ist die größte Kundin von Fraport am Rhein-Main-Drehkreuz. Rund 60 Prozent der Starts und Landungen in Frankfurt werden von Fluggesellschaften aus dem Lufthansa-Konzern durchgeführt. Die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen wurde aber zuletzt durch Entgeltrabatte für die irische Billigfluggesellschaft Ryanair getrübt, die seit Beginn des Sommerflugplans erstmals auch von Frankfurt Main aus fliegt, Lufthansa drohte mit Klage gegen die neue Gebührenordnung.

Letztlich aber überwog das Interesse an einer konstruktiven Lösung und einer "guten Systempartnerschaft am Standort Frankfurt", wie Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister im April in einem Zeitungsgespräch sagte. Fraport-Chef Stefan Schulte hatte bereits im März von "konstruktiven Gesprächen" mit der Lufthansa berichtet.

Beide Unternehmen betonten nun die Synergiepotenziale durch eine "angestrebte, noch engere Zusammenarbeit": "Die Infrastruktur kann effizienter genutzt und die Kosten reduziert werden", hieß es in der Mitteilung weiter. Parallel dazu wollen die Unternehmen durch gemeinsame Projekte zusätzliche Wachstums- und Erlösquellen erschließen.

