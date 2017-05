New York - Anleger haben sich am Mittwoch zum Handelsauftakt an den US-Börsen weiterhin zurückgehalten. Mit Spannung wird auf den späteren Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gewartet, bei dem Bankvolkswirte einhellig davon ausgehen, dass die Währungshüter noch auf eine weitere Zinserhöhung verzichten werden. Als wichtiger gilt deshalb die Frage, ob es Hinweise auf eine baldige Straffung geben wird.

Der Dow Jones Industrial gab am Ende der ersten Handelsstunde um 0,12 Prozent auf 20 924,91 Punkte nach. Für den breiter gefassten S&P 500-Index ging es um 0,20 Prozent auf 2386,43 Punkte abwärts. Die Technologiewerte zollten ausserdem der jüngsten Rekordjagd ihren Tribut. Der Nasdaq 100 fiel um 0,43 Prozent auf 5620,03 Punkte.

Der Beschäftigungsaufbau im Privatsektor, der sich im April wie erwartet abgeschwächt hatte, ...

