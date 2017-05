Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta029/03.05.2017/17:05) - Hamburg, den 3. Mai 2017 - Nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 konnte die StarDSL AG (ISIN: DE000A0CASB4, WKN: A0CASB) bei Umsatzerlösen und Ergebniskennziffern die zuletzt geäußerte Prognose deutlich übertreffen. Demnach erzielte die Gesellschaft in 2016 bei Umsatzerlösen in Höhe von rund 1.601 TEUR (Vj. 1.163 TEUR) ein Jahresergebnis von rund 117 TEUR (Vj. -373 TEUR). Erwartet worden waren für 2016 zuletzt Umsatzerlöse in Höhe von 900 TEUR sowie ein noch leicht negatives Jahresergebnis. Zu dieser deutlichen Verbesserung führten neben zwei größeren Aufträgen auch gezielte Spar- und Umstrukturierungsmaßnahmen, welche sich in sichtlich um 450 TEUR gesunkenen Gesamtkosten widerspiegelten.



Kontakt StarDSL AG Konrad Hill Vorstand Große Elbstrasse 47, 22767 Hamburg Telefon: +49 40 30606-0 Telefax: +49 40 30606-131 Web: www.stardsl.ag E-Mail: info@stardsl.ag



ISIN(s): DE000A0CASB4 (Aktie)



