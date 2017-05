Ein Run auf Online-Abos hat der "New York Times" zu Jahresbeginn einen Rekordzuwachs an Kunden beschert. Das machte den Rückgang im Print-Anzeigengeschäft mehr als wett und sorgte für eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen.

Die "New York Times" hat zu Jahresbeginn wieder schwarze Zahlen geschrieben und Anleger mit Erfolgen im Digitalgeschäft erfreut. Das erste Quartal wurde mit einem Überschuss von 13,2 Millionen Dollar (12,1 Millionen Euro) abgeschlossen, wie die New York Times Company, der Verlag hinter der traditionsreichen Tageszeitung, am Mittwoch mitteilte. ...

